iOS 17.1.2 - это очередное обновление операционной системы от Apple, которое обещает улучшения в производительности, исправление ошибок и улучшенную работу с приложениями. В статье рассматриваются основные изменения и нововведения в новой версии iOS, а также дается информация о том, как подготовить устройство к обновлению и какие проблемы могут возникнуть после установки.

По всей видимости, iOS 17.1.2 скоро будет выпущена. Какие новые функции могут быть включены в этот релиз?





реклама

По всей видимости, в ближайшее время ожидается выпуск iOS 17.1.2. В свете предполагаемого выпуска iOS 17.2 к концу года времени на внедрение обновлений остается немного. Какие функции могут быть включены в этот релиз?

Из-за того, что iOS 17.1.2 является небольшим обновлением, его основной целью, вероятно, будет устранение ошибок. Мы надеемся, что проблемы с Wi-Fi, затрагивающие множество пользователей, будут решены в рамках этого обновления. Apple заявила, что эти проблемы уже были устранены в бета-версии 17.2 и также будут исправлены в окончательной версии, возможно, даже раньше.

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами Wi-Fi, из-за которых их телефоны теряют подключение к Интернету или вообще не могут подключиться. Возможно, Apple выпустит временный патч для решения этой проблемы, но, вероятно, они подождут выпуска основного обновления, чтобы найти окончательное решение.

Кроме проблем с Wi-Fi, также были выявлены недостатки, которые планируется исправить с помощью обновления. Пользователи сообщали о небольших проблемах с push-уведомлениями, HomeKit и другими аспектами. Также ожидается выпуск нескольких незначительных обновлений в области безопасности.

Последние опасения, возникшие в связи с новой функцией NameDrop, оказались преувеличенными и во многом основаны на дезинформации. Возможным вариантом решения может стать модификация программного обеспечения Apple для исключения автоматического включения NameDrop.

Хотя не стоит ожидать значительных изменений в iOS 17.1.2, возможно, что обновление исправит некоторые текущие проблемы. Его основная задача, вероятно, заключается в подготовке основы для более крупного обновления, запланированного на более поздний срок в этом году. Проведенные тесты около месяца назад, предположительно, завершились успешно.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Мы с нетерпением ждем выхода нового приложения "Journal" и возможности совместной работы над плейлистами.