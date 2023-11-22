Новые документы Samsung подтверждают, что грядущий флагманский смартфон Galaxy S24 получит значительное обновление по сравнению со своим предшественником

Мы ожидаем анонса предстоящего мероприятия "Galaxy Unpacked" от Samsung, но новые документы от компании подтверждают, что модели телефонов Galaxy S24 вскоре выйдут на рынок со значительными обновлениями.

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Индийское Бюро стандартов предоставило детали относительно новых телефонов Samsung Galaxy S24 Ultra. В документах для сертификации в правительственном агентстве указана модель SM-S928B/DS, связанная с Galaxy S24 Ultra.

Обычно такие заявки подаются на более поздних этапах разработки, поскольку спецификации могут изменяться на протяжении цикла разработки. Как правило, окончательные версии программного обеспечения и компонентов блокируются за несколько недель до начала поставок телефонов.

На мероприятии "Galaxy Unpacked" 17 января 2024 года ожидается выпуск Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ и S24, с предварительными заказами, начинающимися на следующий день. Замечательно, что Galaxy S24 Ultra сохраняет одну модель для всех регионов, что подтверждает его оснащение мощным процессором Qualcomm Exynos 8 Gen 3 для Samsung.

Смартфоны Galaxy S24 и S24+ будут поставляться с процессором Snapdragon от Qualcomm или с собственным процессором Exynos от Samsung, первый из которых считается более мощным и эффективным. Выбор процессора для более недорогих моделей будет зависеть от региона, где они будут продаваться.

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Тех, кто заинтересован в S24 Ultra, можно успокоить — процессор Snapdragon будет предустановлен. Также, похоже, что его появление будет раньше, чем предполагалось.