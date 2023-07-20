Закон запрещает производить дроны без заказа от государства.

Украинские власти недавно говорили о том, что производство дронов в Украине выросло в несколько раз с начала СВО. Если быть точнее, то Федоров утверждает, что производство увеличилось в 100 раз. Однако издание Defense Express обладает другой информацией, которая гласит, что в Украине нет серийного производства дронов, государство заказов не делало, а закон запрещает создавать дроны без заказа.

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Так, Минобороны Украины не делало заказа на производство дронов у "Укроборонпрома". Вообще никаких заказов нет, поэтому серийное производство невозможно. Директор производства отметил, что закон запрещает тратить средства организации или производить что-либо для кого-либо, даже если это несет исключительно выгоду для страны.

Если организация решит производить технику самостоятельно, то это будет приравниваться к нарушению закона и "нанесению ущерба бюджету". Директор отметил, что Минобороны Украины даже не было заинтересованно в заказе дронов. Директор "Укроборонпрома" этим положением дел не доволен, но ничего сделать не может.