Сообщение фейковое, Буданов об этом ничего не знает.

Сегодня утром в сети появилась информация, что Буданов признал причастность ГУР МО (Разведки) и ВСУ к пожару в Крыму. Даже в украинских СМИ сразу же опубликовали соответствующую информацию. Но, спустя несколько часов официальный представитель разведки Андрей Юсов опроверг данную информацию и заявил о том, что сообщение фейковое.

реклама

Напомню, что утром появилось сообщение. В нем глава ГУР Буданов назвал подрыв склада боеприпасов в Крыму совместной спланированной операцией ГУР и ВСУ. Он также отблагодарил всех, кто участвовал в операции, включая местных жителей Крыма, которые передали необходимую информацию о складе.

Юсов в свою очередь заявил, что это заявление является фейковым, как и сам телеграм канал, где опубликовано сообщение. Юсов отметил, что ресурс на котором опубликовали заявление не имеет отношения к Буданову. О нем даже не знают украинские власти.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

nullНапомню, что утром примерно в 4:30 в Кировском районе Крыма загорелся склад боеприпасов. Причина возгорания — неизвестна и будет установлена после расследования. В связи с пожаром была проведена эвакуация из близких к происшествию населенных пунктов.