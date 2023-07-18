Командующий считает, что потери не так значительны, чтобы отказываться от такой идеи.

Об окружении Бахмута украинское командование думало давно. Еще в то время, когда бойцы ЧВК "Вагнер" завершали зачистку населенного пункта, то есть в конце мая. Тогда украинское руководство хотело быстро окружить Бахмут, выбить российские войска с флангов и уничтожить целую группировку "вагнеровцев". Но, продвижение было медленным, а "вагнеровцы" сумели оттуда уйти и передали позиции регулярной армии. После этого события об окружении перестали говорить.

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Но, сегодня Сырский, командующий ВСУ в районе Бахмута вновь решил предпринять попытку применить тактику окружения. Он думает, что такая тактика будет эффективна в нынешних условиях и лишь незначительно увеличит потери украинских войск. При этом он считает, что продвижение пойдет в несколько раз быстрее, а после успешного окружения получится еще быстрее взять под контроль Бахмут и получить ключ к контролю над другими ключевыми населенными пунктами. Это позволит контрнаступлению продвинутся дальше на юг и показать Западу успех.

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nullСырский поставил задачу войскам "вернуть контроль над Бахмутом любой ценой", ибо это стратегическая точка, которая необходима для наступления. Ее потеря будет означать серьезную проблему для обороны ВС РФ. Сырский хочет применить кассетные боеприпасы для более успешного продвижения.