ЧВК "Вагнер" готовится к новым делам.

Мониторинговые группы в Беларуси уже подсчитали количество прибывших в страну бойцов ЧВК "Вагнер". Так, по информации в сети в лагерь в селе Цель под Осиповичами приехало уже более 2000 солдат. Это все войска из четырех прибывших в лагерь колонн. Там было более 200 машин различного вида: от автобусов до грузовиков и легковых автомобилей.

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Сейчас в лагерь направляется уже пятая колонна с сотней новых автомобилей.

Также пишут, что вне колонн в лагерь приехало около 200 человек. А вот с 11 июля переброска перешла в активную фазу, когда колонны приезжают в страну буквально ежедневно. Первая колонна попала в Беларусь 11 июля и приехала в лагерь примерно 15 июля, ибо тогда были заметны серьезные изменения в лагере со спутника.

Так, за последние три дня в лагерь доехало целых четыре колонны. Вчера туда доехала колонна из 80 машин, а сегодня две протяженностью в 5 километров по 100 автомобилей в каждой. Уже едет очередная колонна с сотней автомобилей. Не исключено, что за ней следует еще несколько аналогичных колонн.

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В общем и целом в страну прибыло примерно 400 автомобилей и от 2000 тысяч человек. Они едут из ЛНР/ДНР.