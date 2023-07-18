Это повлияет на поставки вооружения.

Контрнаступление ВСУ идет не так быстро и активно, как ожидали на Западе и дошло до того, что чиновники этим положением дел конкретно недовольны. На Западе все чаще думают над тем, что необходимо сменить стратегию наступления для достижения успехов, ибо в ином случае пробить линию обороны российских войск не получится, пишет газета WP.

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Западное издание ссылается на анонимные источники, которые утверждают, что в администрации президента США перестали верить в наступление ВСУ. Все больше чиновников не ожидают чуда от украинских войск и понимают, что такая масштабная операция слишком сложна для реализации в нынешних условиях. Обширные минные поля настолько замедлили наступление, что времени на остальные маневры не осталось.

Известная тактика "Блицкриг" провалилась, ибо из-за обороны российских войск ВСУ не удалось сделать рывок в сторону юга. Считается, что выйти к Крыму будет очень сложно и маловероятно.

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На этом фоне чиновники желают поменять тактику наступления. Что за тактика — неизвестно. Это может повлиять на поставки вооружения со стороны США. Украинские власти объясняют проблемы недостаточным вооружением.