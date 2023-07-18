Новое интервью Сырского для издания BBC.

Сырский дал новое интервью изданию BBC, где рассказал о ситуации в районе Бахмута и на юге, а также выразил желание вернуть контроль над Бахмутом и одержать победу в этом районе за погибших собратьев.

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"Вернуть Бахмут – это дело чести. Мы потеряли многих наших собратьев там, мы просто обязаны отбить его", заявил Сырский. Но при этом ситуация в районе Бахмута очень тяжелая, продвижение идет медленно, а российские войска с резервами наступают на Купянском направлении крупной группировкой войск, которая насчитывает около 100 тысяч солдат, отметил командующий ВСУ.

Сырский признал, что продвижение идет не так, как ожидалось и хотелось бы командованию, но оно идет. Сильно мешает продвижению грамотная линия обороны ВС РФ и минные поля. Различные заграждения не дают нормально продвигаться. Но, единство военного руководства и доверие солдат друг к другу — это сильная сторона армии, которая приведет к победе, отметил Сырский.

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Он также рассказал о кассетных боеприпасах. Они будут готовы к применению на юге и в Бахмуте через несколько дней. Бахмут же является стратегической точкой, которую необходимо удерживать для успешного наступления.