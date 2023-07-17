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Колонна ЧВК "Вагнер" проехала через Брянскую область незаметно
Пока колонна ехала по области в сети было тихо.

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Уже не секрет, что три колонны с военнослужащими ЧВК "Вагнер" успешно добрались до страны назначения Беларуси и сейчас направляются в лагерь в Осиповичах. Но, ближе к границе с Беларусью фотографии и видео с колонной никто не публиковал, будто она "исчезла".

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Собственно дело в том, что колонна ЧВК "Вагнер" была замечена в нескольких областях РФ. Ничего удивительного в этом нет, однако ближе к границе с Беларусью в Брянской области ЧВК постаралась ехать максимально незаметно. Фотографий в сети почти не было, никаких официальных заявлений и видео в отличие от других областей.

По информации в сети в Беларусь уже приехало около 60 автомобилей. Среди них имеются грузовики и автобусы. Эту колонну видели в Орловской области. Ее сопровождали полицейские. По маршруту колонна должна была проехать Брянскую область, но в сети не публиковали фотографий и видео.

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В любом случае сегодня в Беларусь приехала третья колонна с 20 машинами различных модификаций. Первая колонна въехала на территорию Беларуси 11 июля. Все они направляются в село Цель, где готов лагерь для ЧВК.

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#россия #украина #пригожин #чвк вагнер
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