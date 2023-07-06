Быстрый разведывательный "танчик" не убежал от артиллерии.

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Французские легкие колесные танки AMX-10RC и RCR предназначены для разведки и борьбы против пехоты с расстояния, но сегодня опубликовали фото, где этот танк попал прямиком под огонь российской артиллерии и не сумел выбраться из ловушки. Танк AMX-10RC был уничтожен на Южно-Донецком направлении.

На фото видно, что в результате работы артиллерии был уничтожен один из двух замеченных легких танков, который двигался по лесополосе не ожидая сюрприза сверху. После этого попадания, второй танк с полной скоростью убрался с зоны поражения.

Отмечу, что максимальная скорость этого танка 85 километров в час по дороге и 40 по бездорожью. По всей видимости танк буквально "улетал" из зоны поражения не замечая преград.

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Отмечу, что сегодня западная пресса объяснила маленькую эффективность этих танков. Так, ВСУ их просто-напросто неправильно используют. Им необходимо двигаться быстро и тихо разведывать местность, а не ломиться напролом против тяжелой техники и артиллерии пробивать линию обороны. С их тонкой броней одно попадание — означает конец. По идее он должен поддерживать пехоту в борьбе с пехотой, но украинская армия пытается использовать AMX для более тяжелых, неподходящих для него задач.

