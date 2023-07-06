А вот бои на линии боевого соприкосновения это другой сценарий.

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В ходе контрнаступления на Запорожском направлении Украина активно использует западные танки. Сегодняшний экземпляр французского производства AMX-10RCR понес существенные потери и принес мало успехов. Украина задалась вопросом почему, но западной прессе удалось логически объяснить такой провальный дебют AMX.

Как оказалось, ВСУ неправильно используют эту военную технику. Вначале необходимо понять, какую роль играет этот танк на линии боевого соприкосновения, правильно использовать технику и только потом критиковать.

AMX-10RCR это продвинутые танки с дополнительной броней. Эта броня может защитить экипаж от огня стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов. Однако эта машина никоим образом не может составить конкуренцию тяжелым танкам типа T-90M. Он с пушкой 125-мм просто-напросто пробивает AMX-10RCR и не замечает его, а вот у AMX появляются проблемы.

А вот AMX-10RCR это быстрая, незаметная разведывательная машина для борьбы с повстанцами. Этот танк может поразить цель с дистанции более 2 километров. Но, использовать эту технику в прорыве линии обороны против тяжелой техники — идея, мягко говоря глупая. AMX-10RCR это легкий танк, который играет роль разведчика и поддержки пехоты в борьбе с пехотой, но уж точно не танк для ведения боев против танков.

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Ранее машина использовалась в конфликтах в Мали и Афганистане, где зарекомендовала себя лишь в боях с повстанцами. Ведь, у них не было таких же тяжелых танков, как у ВС РФ.