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Лукашенко в очередной раз предложил Украине сесть за стол переговоров без предварительных условий
Но Украина готова пойти на переговоры только со своими условиями.
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Лукашенко в очередной раз напомнил Украине и России о том, что пора бы сесть за стол мирных переговоров и обсудить проблему решив ее мирным путем.

С этой идеей снова выступил президент Беларуси и предложил сторонам конфликта начать мирные переговоры без предварительных условий.

Лукашенко отметил, что за это время и так сделано "много плохого", и чтобы исключить ухудшение ситуации, необходимо просто поговорить. Он призвал остановиться сторонам конфликта.

Напомню, что в начале текущего года Лукашенко уже упоминал такой вариант решения конфликта при общении с китайскими журналистами. Да и в конце весны президент Беларуси выступая перед парламентом, предлагал завершить конфликт мирным путем.

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Стоит отметить, что Украина не желает идти на мирные переговоры без выполнения ее условий Россией. Так, украинские власти требуют вернуть территории до границ 1991 года, вывести все войска, создать демилитаризованную зону и выплатить репарации. Мирные переговоры по мнению Киева, это привилегия для российских властей и только Украина может ставить свои условия.

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#россия #украина
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