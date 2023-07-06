Много медалей и грамот нашли у Пригожина, а он о них не говорил.

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25 июня был проведен обыск в доме Евгения Пригожина. Полиция нашла немало интересных личных вещей бизнесмена. Там были фотографии его различных образов для работы в ЧВК "Вагнер", даже пародия на главного героя фильма "Диктатор". Но, куда интереснее было увидеть различные медали и грамоты. Не все из них присуждались бизнесмену публично.

В общем и целом были найдены десятки медалей, а также три звезды героя. Об этом пишет издание "Фонтанка".

Героем России Пригожин стал 20 июня 2022 года. Об этом официально никто не говорил, но почетное звание все таки у бизнесмена имеется. Также он стал Героем ДНР и ЛНР. Еще куча медалей висит на кителе Пригожина, который находился в его доме.

На стенах особняка был обнаружен сертификат от губернатора Санкт-Петербурга. Пригожин получил его за заслуги перед городом.

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В доме также было обнаружено множество огнестрельного оружия и кувалда с ироничной надписью "на случай важных переговоров". Ироничный стиль Пригожина передается во всем, чем только можно. Будет еще ироничнее, если Пригожин приносил такую кувалду на реальные важные переговоры.