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В последнее время многие задавались вопросом, а где же находится Евгений Пригожин. До этого появились кадры строительства лагеря в Беларуси для ЧВК "Вагнер" и можно было предположить, что Пригожин также расположился там. Но, как оказалось Пригожин сейчас находится в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня заявил Лукашенко, а вчера его увидели люди возле здания ФСБ, где он получил конфискованное оружие и именной пистолет от Шойгу.
Лукашенко, так сказать, официально подтвердил месторасположение бизнесмена — это город Санкт-Петербург. Сегодня утром он мог поехать прямиком в Москву, отметил президент Беларуси.
Также интересно то, что бойцы "Вагнера" сейчас находятся не в Беларуси, где строят лагерь, а в месте, где решили восстанавливаться после боев за Бахмут. Также теперь известно, что ЧВК "Вагнер" не создает рисков для Беларуси. Лукашенко исключил возможность создания рекрутинговых центров ЧВК в стране.