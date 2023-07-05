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Сырский уверен в том, что ВСУ преуспеют в боях за Бахмут, смогут восстановить контроль над потерянным населенным пунктом, а также сумеют пробить линию обороны ВС РФ задействовав главные резервы. При этом ситуация в районе Бахмута тяжелая, но контролируемая и развивается согласно плану командования.
Такое заявление сделал командующий ВСУ в районе Бахмута Сырский в интервью каналу ABC.
Вся ситуация под контролем, а бойцы Украины не отходят от утвержденного плана. На вопрос "смогут ли ВСУ восстановить контроль над Бахмутом" Сырский уверенно ответил: "Безусловно".
Другие командующие ВСУ говорят, что ситуация в Бахмуте стабильная, но особых продвижений нет. Ну а самое главное, что осталось у ВСУ в Бахмуте — это незадействованный главный резерв, отметил Сырский. На него он положил все свои надежды.
Также Сырский утверждает, что ВС РФ несут в восемь-десять раз больше потерь. И это при том, что ВСУ контратакуют в этом районе... Довольно "реалистично". Другой командующий Тарнавский отметил, что ВСУ столкнулись с неожиданностью в виде минных полей и не могут дальше продвигаться.