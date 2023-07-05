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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский прокомментировал ситуацию с лагерями ЧВК "Вагнер" в Беларуси и заявил, что история с Пригожиным и ЧВК полностью закрыта. Более никаких угроз от этой ЧВК нет, а ВСУ необходимо заняться другими делами.
По мнению Сырского "крест" на работе ЧВК и Пригожина поставила его попытка вооруженного мятежа в конце июня. Это решение привело к тому, что теперь ЧВК не светит хорошее будущее, а Пригожину будет сложнее работать с ЧВК. Такое заявление сделал Сырский в интервью с ABC.
В ходе этого интервью он также заявил, что вооруженный мятеж никоим образом не повлиял на ход боевых действий в районе Бахмута. Он разочарован тем, что Пригожин не нанес существенного урона российским войскам, ибо его действий не хватило для того, чтобы отвлечь ВС РФ от обороны хотя бы на несколько дней. Сырский также отметил, что его войска действуют согласно плану и ситуация в зоне ответственности его войск контролируемая, хоть и тяжелая.
Тем временем Пригожин побывал в здании ФСБ в Санкт-Петербурге, а ЧВК "Вагнер" строит лагерь на территории Беларуси.