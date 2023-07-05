Насколько такая защита эффективна — вопрос.

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Существенное количество потерь в западной технике в ходе контрнаступления ВСУ заставило украинских бойцов придумать методы для защиты своей техники от артиллерийских ударов и атак дронов. И, на сегодняшних кадрах мы увидим настоящую "металлическую клетку" для американской САУ M109L. Техника ВСУ теперь стоит в тылу с такими вот "защитными аксессуарами".

Нам известно, что российские войска в последнее время активнее используют недорогие FPV-дроны для поражения цели: дорогой западный танк, артиллерия и тому подобное. Расходы ВСУ в таком случае получаются более существенными, а расходы ВС РФ наоборот маленькими. Разумеется украинские войска решили придумать подобие защиты от таких атак.

И у них получилось посадить технику в "защитную клетку". Там и защита от солнца, и от дронов и даже от каких-нибудь захватчиков техники. Короче у солдат была фантазия, а также силы смастерить целую клетку для САУ из самодельных металлических конструкций.

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Комментаторы в сети отметили, что конструкция напоминает им "большую беседку для шашлыков". Иронично, ибо украинские пользователи часто шутят про шашлыки.