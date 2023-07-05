По мнению украинской разведки обстрелы прекратятся после получения контроля над полуостровом.

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Украинская разведка снова начала говорить про полуостров Крым и про получение контроля над ним. Сегодня в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что каждый взрыв от ракеты со стороны Украины приближает "освобождение" Крыма. Представитель ГУР отметил, что обстрелы прекратятся только тогда, когда Украина сумеет полностью получить контроль над полуостровом, а российские войска отойдут с него.

Юсов отметил, что жаловаться на взрывы в Севастополе не стоит, поскольку проукраински настроенные граждане получают от этого выгоду. По мнению Юсова эти люди наоборот радуются, когда слышат громкий взрыв в Крыму. Юсов отметил, что каждый такой взрыв приближает Украину к контролю над Крымом.

Юсов также заявил, что с сегодняшнего дня взрывы в Крыму больше комментироваться не будут. А всю вину за повреждения, взрывы и другой ущерб на полуострове он передал нынешней администрации Крыма.

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