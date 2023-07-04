Важный вопрос, который будут решать долго.

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НАТО исключила любую возможность передать Украине истребители, пока идет активное наступление украинских войск на Запорожском направлении. Глава военного комитета альянса Бауэр заявил, что вопрос о передаче истребителей важный и требует тщательного изучения со стороны союзников.

Однако Бауэр заверил, что этот вопрос будут обсуждать долго. Решить вопрос об авиации в краткосрочной перспективе невозможно. Вероятнее всего, текущее контрнаступление ВСУ обойдется без западных истребителей. Украинская власть, наверное, разочарована. Подготовка пилотов, подготовка авиации, боеприпасы, запчасти и многое другое — все это необходимо подготовить и передать Украине, что занимает кучу времени. Наладить логистику до завершения контрнаступления не получится.

Бауэр отметил, что союзникам нельзя спешить с передачей авиации. Хоть это и важно, но принимать решения необходимо взвешенно.

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На вопрос "может ли Украина добиться успехов без истребителей" Бауэр уверенно ответил: "Украина имеет преимущество за счет мотивации и западной военной техники". Ну, "Леопарды" яркий пример эффективности западной техники.