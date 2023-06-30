Контрнаступление для этого танка оборвалось двойным ударом.

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Украинское контрнаступление продолжается. На некоторых направлениях ВСУ решили отказаться от использования немецких танков Leopard, но на остальных они продолжают их активно применять. Сегодня военкоры опубликовали изображение и рассказали увлекательную историю об одном танке "Леопард", который вначале попал на мину и подорвался, а после из него метко попали из ПТУР... Говорить о возможности восстановить бронетехнику не приходится. Хотя, на удивление, верхняя часть на фото выглядит неплохо, как для танка пострадавшего от двойного удара.

Военкоры пишут, что подрыв танка произошел на Запорожском направлении, где как раз ВСУ собираются уменьшить присутствие "Леопардов" из-за таких вот, существенных неприятных потерь. Как оказалось, Leopard не помогает пробивать линию обороны, а вот в ближнем бою совершенно бесполезен.

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Украинское командование должно сналача добиться прорыва линии обороны, а потом бросить подвижные резервы с "Леопардами" в бой. Ведь, как и говорили западные СМИ, такие танки будут полезны для работы с дальнего расстояния, а не в наступлении в лоб на подготовленную общевойсковую оборону. Никакой брони не хватит, чтобы выдерживать такое "фаталити".