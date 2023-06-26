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После попытки мятежа от Пригожина украинские власти загорелись новой идеей — переместить бои на территорию РФ. Идею украинским властям высказал знаменитый начальник ГУР Буданов.
Так, разведка считает, что правильное расположение колонн и хороший план позволят пройти ВСУ до 200 километров вглубь России. Новая операция с захватом российских городов была бы хорошим методом отвлечь ВС РФ от обороны в Запорожской области, считает Буданов.
По идее Буданова ВСУ могли бы попробовать захватить один крупный город России. К примеру, это мог бы быть Белгород. Это по мнению Буданова привело бы к тому, что российское командование перенаправило бы часть военнослужащих туда, что ослабит оборону в зоне контрнаступления.
Буданов считает, что при хорошем раскладе можно попробовать даже захватить Москву, но и Белгорода хватит.
Но, начальник ГУР упускает один важный момент: ЧВК "Вагнер", это не ВСУ. По ЧВК "Вагнер" многие не желали наносить удары, как и сама ЧВК "Вагнер" не хотела открывать огонь. А вот с ВСУ такой номер не пройдет — по ним будут активно бить с воздуха и с земли.