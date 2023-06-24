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Как оказалось о планах Пригожина совершить мятеж или так называемый "Марш справедливости" знали заранее в разведке Соединенных Штатов. Издание CNN пишет, что Евгений Пригожин заранее готовился к мятежу и накапливал военную технику за недели до этого события. Такую информацию передали изданию анонимные ознакомленные с ситуацией источники.
Так, разведка Соединенных Штатов еще в начале текущей недели обратилась к лидерам Конгресса и сообщила о планах военного характера у Пригожина. Разведка заметила перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" и накопление военной техники вблизи границ России. Буквально разведка увидела все признаки готовящегося мятежа, поэтому сюрпризом для высокопоставленных чиновников на Западе это не стало.
Напомню, что 23 июня ночью Пригожин заявил о якобы ударе по лагерю ЧВК и обвинил в этом Минобороны. После этого он начал "Марш справедливости" и двигался в сторону Москвы. За день мы увидели большое количество техники у бойцов Вагнера, что подтверждает намеренную подготовку ЧВК к действиям военного типа. Ибо подготовить огромные колонны за день после неожиданного удара — невозможно.
В любом случае сейчас конфликт исчерпан, а с Пригожина сняли обвинения и отпустят в Белоруссию.