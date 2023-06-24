Новые подробности появились откуда их не ждали.

реклама

Как оказалось о планах Пригожина совершить мятеж или так называемый "Марш справедливости" знали заранее в разведке Соединенных Штатов. Издание CNN пишет, что Евгений Пригожин заранее готовился к мятежу и накапливал военную технику за недели до этого события. Такую информацию передали изданию анонимные ознакомленные с ситуацией источники.

Так, разведка Соединенных Штатов еще в начале текущей недели обратилась к лидерам Конгресса и сообщила о планах военного характера у Пригожина. Разведка заметила перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" и накопление военной техники вблизи границ России. Буквально разведка увидела все признаки готовящегося мятежа, поэтому сюрпризом для высокопоставленных чиновников на Западе это не стало.

Напомню, что 23 июня ночью Пригожин заявил о якобы ударе по лагерю ЧВК и обвинил в этом Минобороны. После этого он начал "Марш справедливости" и двигался в сторону Москвы. За день мы увидели большое количество техники у бойцов Вагнера, что подтверждает намеренную подготовку ЧВК к действиям военного типа. Ибо подготовить огромные колонны за день после неожиданного удара — невозможно.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В любом случае сейчас конфликт исчерпан, а с Пригожина сняли обвинения и отпустят в Белоруссию.