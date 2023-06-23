А что, если нужна эффективность, то тут и конвенция не помеха.

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Соединенные Штаты идут дальше в вопросе о поставках вооружения. Так, недавно чиновники из США предложили передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном, а теперь хотят добавить еще и запрещенные конвенцией в 123 государствах кассетные боеприпасы. Ведь, если их использует кто-то другой, то это является нарушением, а если США, то нет, ведь так?

Заявление с предложением передать такие боеприпасы сделала Лаура Купер.

Всем известно, что контрнаступление Украины на Запорожском направлении остановилось. ВСУ не могут пробить линию обороны. И, Запад уверен, что запрещенные, но эффективные кассетные боеприпасы могут существенно изменить положение украинских войск в наступлении помогая продвигаться через оборону ВС РФ.

Отмечу, что шансы осуществления такой идеи малы. Во-первых, эту передачу должен будет одобрить Конгресс США, что он делает очень медленно и неохотно с любым вооружением, а также союзники из альянса НАТО, которые не очень хорошо относятся к идее использования такого типа боеприпасов.

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Ну а Соединенные Штаты все дальше и дальше идут в планах поставки вооружений. Если раньше они отказывались передавать даже ПТУР, то сейчас они готовы давать такое оружие, которое представляет опасность для людей и экологии. Но оно ведь как, когда нужно добиться успехов, то и навредить другим можно.