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В ходе контрнаступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли существенное количество танков Leopard. И, военнослужащий ВС РФ впервые смог получить миллион за уничтожение немецкого танка на линии боевого соприкосновения. Солдат по имени Андрей Кравцов получил премию от фонда предпринимателей «Забота Сибири».
Передающий средства Александр Карелин отметил, что данная премия показывает эффективность бойца на линии боевого соприкосновения, а также то, что такие доплаты будут полагаться тем, кто хорошо себя показывает в районе ведения боевых действий и наносит существенный урон вооруженным силам Украины. Так, он отметил, что бойцы могут получать не только положенные деньги от службы в регулярной армии, но и получать бонусы от обычных предпринимателей.
Фонд платит бойцам за уничтожение западной военной техники. Учитывая то, что украинская сторона активно использует такую технику в контрнаступлении, выплаты за последние дни могут значительно увеличится.