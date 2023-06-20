А взорвано таких танков немало.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

В ходе контрнаступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли существенное количество танков Leopard. И, военнослужащий ВС РФ впервые смог получить миллион за уничтожение немецкого танка на линии боевого соприкосновения. Солдат по имени Андрей Кравцов получил премию от фонда предпринимателей «Забота Сибири».

Передающий средства Александр Карелин отметил, что данная премия показывает эффективность бойца на линии боевого соприкосновения, а также то, что такие доплаты будут полагаться тем, кто хорошо себя показывает в районе ведения боевых действий и наносит существенный урон вооруженным силам Украины. Так, он отметил, что бойцы могут получать не только положенные деньги от службы в регулярной армии, но и получать бонусы от обычных предпринимателей.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Фонд платит бойцам за уничтожение западной военной техники. Учитывая то, что украинская сторона активно использует такую технику в контрнаступлении, выплаты за последние дни могут значительно увеличится.