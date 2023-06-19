Пока что западная техника только уничтожается, а результата нет.

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В сети появилась информация, что российские войска вернули контроль над селом Пятихатки, большая часть которого была под контролем ВСУ ночью. По словам военкоров, украинские бойцы сумели удерживать село примерно 2 часа, но под плотным огнем российской артиллерии не удалось закрепиться.

Вчера ВСУ заявляли, что сумели занять стратегические позиции в населенном пункте, а российским военным пришлось отступить на заранее подготовленные позиции близь Пятихаток.

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Вчера также сообщали, что ВСУ при атаке на Пятихатки понесли существенные потери, но благодаря мотивации все таки сумели преодолеть первый рубеж линии обороны. Российские войска тогда сказали, что все только начинается, а любой тактический успех носит временный характер. Атаки ВСУ на село начались еще 16 июня. ВСУ использовали западную технику и артиллерию в попытках пробиться к селу и укрепиться там. Но, пока что западная техника только уничтожается, а результата нет.