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Украинское контрнаступление несмотря на существенные потери ВСУ продолжается. Сегодня на Запорожском направлении ВСУ сумели закрепиться в Пятихатках, а российской армии пришлось отойти на заранее подготовленные позиции для обороны. Так, ВС РФ держали оборону в ожесточенных боях на протяжении двух дней, но пришлось оставить большую часть села. Но, на этом борьба за населенный пункт не прекращается. Обе стороны подтягивают свои резервы для нового боя, который состоится уже этой ночью.
Так, украинская армия начала масштабную атаку в районе Пятихаток еще 16 июня. Минобороны сообщает, что 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла существенные потери в ходе битвы за населенный пункт, но сумела за счет мотивации закрепиться в селе.
Сообщается, что силы Украины использовали всю современную западную технику несмотря на потери. Бойцы российской армии отметили, что все только начинается, а работа на этом направлении продолжается каждую секунду. Бойцы отметили, что планируют вернуть контроль над населенным пунктом выбив бойцов ВСУ из Пятихаток.
"У любого тактического успеха есть временный эффект" - отметили бойцы.
До этого бойцы смогли нанести сильный урон по ВСУ с помощью ТОС "Солнцепёк" и артиллерией откинув бойцов Украины.