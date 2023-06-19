Потери все таки повлияли, считают в ISW.

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ISW пишет, что силы Украины все таки могут приостановить свое контрнаступление ради того, чтобы все обдумать и поменять стратегию наступления во избежание существенных потерь. Новые операции после обсуждения плана по новой атаке могут предполагать использование существенных резервов, отметили в ISW.

Аналитики считают, что ВСУ уменьшают активность на Запорожском направлении и переходят в большинстве своем к позиционным боям удерживая ту территорию, которую удалось взять под контроль за две недели наступления. Как утверждается, командование ВСУ меняет тактику наступления и обдумывает дальнейшие действия на линии боевого соприкосновения.

Аналитики отметили, что сейчас Украина еще не воспользовалась своими основными резервами подготовленными для контрнаступления. Большая часть сил находится в резерве и ожидает команды от руководства. Также аналитики считают, что временные паузы для таких масштабных операций, как текущее наступление ВСУ — нормально, даже необходимо для успеха. Пауза не означает, что это конец, отметили аналитики.

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Отмечу, что ВСУ временно убрали с линии боевого соприкосновения танки Leopard и БМП Bradley. Возможно, это было связано с существенными потерями, но в последнее время эти танки вновь засветились в попытках прорвать оборону ВС РФ.