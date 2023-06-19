Немецкие танки перешли из укрытий в наступление и пострадали.

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В ходе контрнаступления Украина активно пользуется переданными немецкими танками Leopard. И, в сети часто публикуют ролики с их уничтожением/захватом. Сегодняшний день не исключение, поскольку в сети опубликовали фото, как попаданием ПТУР удалось уничтожить танк и оторвать ему пушку, лишив возможности стрелять навсегда.

На фото показан танк Leopard 2A6, который был уничтожен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты на Запорожском направлении. В итоге у танка оторвало пушку, а техника более неспособна продолжать движение, а тем более бои в ходе наступления.

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Напомню, что пару дней назад "Леопарды" временно пропали с линии боевого соприкосновения. Возможно, это было связано с существенными потерями в этой технике. Их тогда решили перевести в тыл ради безопасности, но пару дней назад "Леопарды" вновь засветились с попыткой прорвать линию обороны. Отмечу, что ВСУ также используют эти танки как "Артиллерию", ведя огонь на дальнее расстояние из укрытий. Сообщается, что за вчерашний день было уничтожено около 40 единиц техники Leopard и БМП Bradley.