Пригожин отрицает факт того, что имеет политические амбиции В РФ и других странах, даже если народ хочет видеть его в политике. Но, украинские власти считают, что деятельность Пригожина в конечном итоге приведет РФ к гражданской войне, а он пожелает перехватить власть в стране. Об этом сегодня заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Пригожин, это сталкер, который начал перераспределение политических элит в РФ" - Подоляк. Подоляк заявил, что Пригожин использует медийность, чтобы заполучить доверие у российского народа. Советник президента также считает, что в итоге в стране сформируются различные медийные личности, которые будут бороться за власть и в итоге не смогут договориться, что в конце концов приведет к гражданской войне и хаосу. Подоляк также считает это объективным процессом, который невозможно не заметить.

Напомню, что теория о том, что Пригожин желает начать гражданскую войну в стране либо занять высокий пост в политике ходит давно. Украинские власти еще месяц назад начали говорить о "предательстве" Пригожина, а также о его желаниях нанести вред текущему командованию.