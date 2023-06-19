Старые западные танки изучать еще интереснее.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

реклама

Каждый день на линии боевого соприкосновения удается захватывать трофеи, что неудивительно. Сегодня российская армия сумела отбить атаку ВСУ и отобрать французский колесный танк 1970 года производства AMX-10RC.

Танк, показанный на этих кадрах сумели затрофеить в ходе боев близь пункта Новодонецкое на Времевском выступе. Минобороны уже подтвердило факт взятия трофея. Бойцы показали танк вблизи и изнутри, а также опубликовали фотографию инструкции по эксплуатации техники на французском языке. Танк является трофейным, но его нельзя использовать тут же. На данный момент техника требует ремонта, ее можно восстановить и использовать в будущих боях.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Отмечу, что несколько дней назад российские бойцы сумели захватить несколько аналогичных танков AMX-10RC, но в отличие от сегодняшнего экземпляра они были полностью готовы к бою, а также имели полный боекомплект для ведения стрельбы. Ранее бойцы также перехватывали рабочие танки Leopard и БМП Bradley, которые активно используются ВСУ в рамках текущего активного контрнаступления на Запорожском направлении.