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Каждый день на линии боевого соприкосновения удается захватывать трофеи, что неудивительно. Сегодня российская армия сумела отбить атаку ВСУ и отобрать французский колесный танк 1970 года производства AMX-10RC.
Танк, показанный на этих кадрах сумели затрофеить в ходе боев близь пункта Новодонецкое на Времевском выступе. Минобороны уже подтвердило факт взятия трофея. Бойцы показали танк вблизи и изнутри, а также опубликовали фотографию инструкции по эксплуатации техники на французском языке. Танк является трофейным, но его нельзя использовать тут же. На данный момент техника требует ремонта, ее можно восстановить и использовать в будущих боях.
Отмечу, что несколько дней назад российские бойцы сумели захватить несколько аналогичных танков AMX-10RC, но в отличие от сегодняшнего экземпляра они были полностью готовы к бою, а также имели полный боекомплект для ведения стрельбы. Ранее бойцы также перехватывали рабочие танки Leopard и БМП Bradley, которые активно используются ВСУ в рамках текущего активного контрнаступления на Запорожском направлении.