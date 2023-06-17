Арестович, скажем, оценил по достоинству линию обороны ВС РФ.

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Уволенный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал контрнаступление Украины и оценил по достоинству российскую оборону на Запорожском направлении отметив, что чем дальше тянет Зеленский с масштабным наступлением, тем сложнее будет пробиться бойцам через оборону.

Арестович сделал громкое заявление отметив, что финальная линия обороны ВС РФ станет такой, какую пробить даже армия Соединенных Штатов с использованием всей своей техники не сможет.

Также Арестович обвинил "партнеров" Украины в том, что они не спешат передавать ВСУ авиацию и системы ПВО, без которых не получится взять вверх в воздухе и обеспечить воздушную поддержку основным войскам на земле. Так, Арестович считает, что истребители F-16 имеют особое значение в этом наступлении, а их передача может снизить потери и обеспечить успех на линии боевого соприкосновения. В результате отказа США передавать желаемую Украиной авиацию российская авиация обладает преимуществом в воздухе и наносит постоянные удары по ВСУ.

Арестович отметил, что сами Западные страны никогда бы не начали атаку без превосходства в воздухе, а Украину заставляют. Он также обвинил Запад в том, что те промедлили с поставками и позволили российской армии создать отличную оборону.

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Арестович отметил, что через девять месяцев без наступления ВСУ российская армия сможет создать еще несколько линий и это приведет к тому, что уже никто не сможет одолеть штурмом укрепленные районы. Ну и не забываем, что пока Запад будет ждать, российская армия будет действовать.