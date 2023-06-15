Фейк это или нет, еще предстоит разобраться.

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Вчера на сайте Олега Дерипаски появилась запись, которая гласит, что он помог целым 350 детям выехать из Бахмута и тесно сотрудничал с Пригожиным координируя с ним все свои действия. Правда запись про помощь детям быстро удалили с сайта, но журналист DailyMoscow получил ссылку на архив. Собственно прокомментировать запись попросили лично Пригожина, который руководил операцией в Бахмуте. А также был задан вопрос, могут ли ЧВК "Вагнер" помочь российские олигархи со снарядами для дальнейшей борьбы на линии боевого соприкосновения.

Собственно, статья вполне может быть фейковой и сделана лишь для пиара Олега Дерипаски. Если олигарх и делал что-то для детей из города, то его действия не заметили бойцы Вагнера и лично Пригожин.

Пригожин сообщил, что никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то из местных организаций, из благотворительных государственных фондов вообще занимался беженцами из города, не говоря уже о детях. Никакие олигархи не помогали Бахмуту, отметил Пригожин.

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А также, Пригожин уверен, что ни один из российских олигархов не будет готов помогать ЧВК "Вагнер" в поставках снарядов для продолжения борьбы на линии боевого соприкосновения. Более того, олигархи не будут помогать и регулярной армии, считает Пригожин.