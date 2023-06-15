Постепенные и уверенные потери в западной технике.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

реклама

После вчерашнего молчания о событиях на Запорожском направлении Анна Маляр решила рассказать, как продвигается контрнаступление ВСУ на данный момент.

"Постепенно, но уверенно", — так комментирует Маляр контрнаступление ВСУ на 11-й день после его начала. По ее словам бойцы ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вперед и постоянно наносят удары по линии обороны ВС РФ.

Как всегда, Маляр отметила, что ВСУ продолжают одновременно и наступательные и оборонительные операции на линии боевого соприкосновения на различных направлениях. Она отметила, что ВС РФ также активно атакуют оборону ВСУ.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Маляр отметила, что ВС РФ имеют преимущество в личном составе и вооружении, а также успешно обороняются не давая украинским войскам быстро выполнить поставленные задачи. Она отмечает, что особое внимание сейчас отведено восточному направлению. А еще она опубликовала фотографию БМП Bradley, подбитого российской ракетой от РСЗО "Град" сегодня. Она подтвердила потери в военной технике в ходе наступления.