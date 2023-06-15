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После вчерашнего молчания о событиях на Запорожском направлении Анна Маляр решила рассказать, как продвигается контрнаступление ВСУ на данный момент.
"Постепенно, но уверенно", — так комментирует Маляр контрнаступление ВСУ на 11-й день после его начала. По ее словам бойцы ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вперед и постоянно наносят удары по линии обороны ВС РФ.
Как всегда, Маляр отметила, что ВСУ продолжают одновременно и наступательные и оборонительные операции на линии боевого соприкосновения на различных направлениях. Она отметила, что ВС РФ также активно атакуют оборону ВСУ.
Маляр отметила, что ВС РФ имеют преимущество в личном составе и вооружении, а также успешно обороняются не давая украинским войскам быстро выполнить поставленные задачи. Она отмечает, что особое внимание сейчас отведено восточному направлению. А еще она опубликовала фотографию БМП Bradley, подбитого российской ракетой от РСЗО "Град" сегодня. Она подтвердила потери в военной технике в ходе наступления.