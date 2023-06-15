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Западное вооружение определенно интереснее изучать, нежели советское. И, на Авдеевском направлении ВС РФ начали отбирать больше такого вооружения. Российский офицер сообщает, что около 8 единиц из 10 теперь является оружием западного производства, а остальное, соответственно, советского.
Офицер отметил, что количество западного вооружения у ВСУ в направлении Авдеевки только растет, что позволяет отбирать большее количество нового оружия при успешных атаках. Также офицер отметил, что ВС РФ часто перехватывают радиопереговоры ВСУ, а по рации говорят на иностранном языке — часто, это польский, но и английский тоже.
Офицер сказал, что ощущает это, будто ВСУ на этом направлении привезли сразу большую партию новой техники для наступления. Он отметил, что последний рейд привел ВС РФ к гранатомету шведского производства. Чаще всего во время вылазок удается найти известный ПТУР «Джавелин».
Но, бывают и трофеи более эксклюзивные, как например немецкий пулемет MG 1940-х годов. Как им пользовались военнослужащие — представить сложно, но он в рабочем состоянии. Если говорить кратко, то ВСУ меняют свое советское вооружение на западное, а в последние месяцы количество такого вооружения значительно увеличилось.