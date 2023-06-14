Существенные потери сказываются на результатах.

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На Запорожском направлении идут активные бои, или же контрнаступление ВСУ со всеми вытекающими. Но, генеральный штаб вооруженных сил Украины решил скрыть результаты боев за сегодня на этом направлении, хотя казалось бы, это на данный момент самое важное направление за которым следят буквально все.

В вечерней сводке генеральный штаб лишь отметил, что российские войска активно обороняются в Запорожской области. Основное внимание штаба приковано к действиям ВС РФ на Донбассе, где по словам самого штаба ВСУ ситуация тяжелая. По их информации ВС РФ наступают на Донбассе, а также атакуют по флангам Бахмута.

Штаб сообщает, что регулярная армия ведет активные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях используя среди прочего авиацию и артиллерию. По их информации за день было около 39 столкновений на линии боевого соприкосновения.

На остальных направлениях по информации генштаба ВСУ все остается без существенных изменений. На том же Волынском и Полесском направлениях обе стороны сидят в обороне.

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В то же время российские военкоры сообщают, что на Запорожском направлении ВСУ несут существенные потери от ударов артиллерией ВС РФ.