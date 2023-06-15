Количество таких роликов возрастает с каждым днем.

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С момента начала контрнаступления ВСУ активно используют танки Leopard. И, на этом фоне количество повреждённой техники значительно увеличилось. Военное ведомство Германии пишет, что это около трех танков в день. Поэтому количество роликов в сети с эвакуацией или поражением данного типа техники только увеличится со временем. А сегодня в сеть попали кадры эвакуации танков Leopard 2A6 с помощью канадского БРЭМ Bergepanzer 3. Судя по ролику танк при наступлении напоролся на противотанковую мину, и был выведен из строя лишившись возможности передвигаться вперед.

Отмечу, что большая часть техники после попадания на мину или после удара со стороны артиллерии является непригодной, либо просто бросается. Ее потом забирают в качестве трофея военные ВС РФ, а после ремонта смогут использовать их против самих ВСУ.

Вероятнее всего этот танк отправится на ремонт в Германию, где после обслуживания его вернут вновь на линию боевого соприкосновения. Повторит попытку выполнить свою задачу, попытав удачу перед минами вновь.

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Ролик доступен по ссылке.