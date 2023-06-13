Встреча с военкорами прошла успешно.

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Владимир Путин высказался о всеобщей мобилизации и военном положении в стране на встрече с военными корреспондентами. Под конец встречи Путин выступил и высказал свое мнение насчет мобилизации в прямом эфире телеканалу «Россия 24».

Так, необходимости вводить военное положение, либо проводить новую мобилизацию на данный момент нет. Но, необходимо начать укрепление границы с Украиной. Нужно предотвратить обстрелы со стороны Украины по приграничным регионам, а также сделать невозможными вторжения ДРГ на территорию России. Путин отметил, что процесс по укреплению границы идет, задача будет решена довольно быстро. После этого атаковать ДРГ, вероятно, не смогут, либо этот процесс значительно увеличит потери в ходе вылазок и усложнит задачу.

Также Путин отметил, что многие военнослужащие самостоятельно идут в армию подписывая контракты. Этот процесс идет неплохо. По контракту в регулярную армию за прошлую неделю вступили около 9500 человек. Собственно поэтому необходимости мобилизировать граждан нет смысла. Лучше набрать тех, кто хочет служить и приносить пользу.

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Также Путин отметил, что Украина потеряла в разы больше бойцов в ходе СВО. Он назвал ситуацию для ВСУ "неблагоприятной".