реклама
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая была реакция у Соединенных Штатов на начало СВО, а также какой ответ давали западные власти на просьбы украинских властей о передаче ПЗРК и другого вооружения.
Так, в самом начале в конце февраля Запад лишь делал вид, что беспокоится за Украину, а на самом деле давал только рекомендации "рыть окопы" и ликвидировать как можно больше российских войск желая нанести ущерб РФ и помочь США удерживать мир под своим контролем. Когда Украина попросила всего-то Stinger (ПЗРК), Запад резко отказал и сказал, бороться с тем, что есть. Главное, чтобы Украина нанесла много ущерба России. Это было единственное требование Запада в том году.
Резников отметил, что Соединенные Штаты не верили в то, что Украина сможет продержаться несколько месяцев. Выходит, что поставки Штаты усиливают со временем. Чем дольше Украина держит оборону — тем больше военной техники туда посылают.
Резников отметил, что только эффективная оборона сумела привести Украину к тому, что сейчас Запад дает дальнобойные ракеты, танки Abrams и Leopard, БМП Bradley и многое другое, хоть оно и не особо помогает на линии боевого соприкосновения.