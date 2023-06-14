В самом начале СВО Запад не верил в Украину и хотел нанести максимальный ущерб России.

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая была реакция у Соединенных Штатов на начало СВО, а также какой ответ давали западные власти на просьбы украинских властей о передаче ПЗРК и другого вооружения.

Так, в самом начале в конце февраля Запад лишь делал вид, что беспокоится за Украину, а на самом деле давал только рекомендации "рыть окопы" и ликвидировать как можно больше российских войск желая нанести ущерб РФ и помочь США удерживать мир под своим контролем. Когда Украина попросила всего-то Stinger (ПЗРК), Запад резко отказал и сказал, бороться с тем, что есть. Главное, чтобы Украина нанесла много ущерба России. Это было единственное требование Запада в том году.

Резников отметил, что Соединенные Штаты не верили в то, что Украина сможет продержаться несколько месяцев. Выходит, что поставки Штаты усиливают со временем. Чем дольше Украина держит оборону — тем больше военной техники туда посылают.

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Резников отметил, что только эффективная оборона сумела привести Украину к тому, что сейчас Запад дает дальнобойные ракеты, танки Abrams и Leopard, БМП Bradley и многое другое, хоть оно и не особо помогает на линии боевого соприкосновения.