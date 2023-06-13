После поставок из Британии последствия были не очень.

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Соединенные Штаты Америки хотят поддержать Украину и отдать ей снаряды с обедненным ураном. Такую информацию передал непосредственно западный военкор Майкл Гордон. Он сумел получить информацию прямиком из Белого Дома, что уже говорит нам о серьезности правительства США получить ответ по этому вопросу в скором времени.

Так, Пентагон желает, чтобы танки Abrams поставлялись сразу же оснащенные снарядами с обедненным ураном. Военкор отметил, что это изменение позволит улучшить эффективность танков Abrams на линии боевого соприкосновения, а также позволит с далекой дистанции пробивать лобовую броню российской техники. Военкор считает, что согласия по этому вопросу достичь необходимо, поскольку это значительная поддержка Украины, но в самой администрации Байдена не могут достичь соглашения со всеми членами.

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Напомню, что в конце апреля Украина смогла получить такого типа снаряды от Великобритании. Это были улучшенные версии танков Challenger 2, которые в скором времени подбили ракетным ударом по месту их дислоцирования.