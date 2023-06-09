Конфликт никак не получается прекратить.

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При выводе войск из Бахмута в тыловые лагеря бойцы Вагнера обнаружили, что дорога для отхода была заминирована, а также установлены противотанковые мины. В ходе расследования получилось установить, что виноватым в конфликте был командующий 72-ой бригады ВС РФ Роман Веневитин.

Через несколько дней был записан видеоролик с Романом, где он рассказывает о конфликте с ЧВК "Вагнер". Но, пару дней назад Роман опубликовал новый ролик, который опровергает сказанные им ранее слова. Кроме того в нем он дополнительно обвинил ЧВК "Вагнер" в преступлениях разного характера.

Подполковник заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" якобы похищали его солдат и заставляли их выполнять грязную работу вместо бойцов Вагнера. Причиной он назвал то, что его солдаты работали так, как не нравилось ЧВК. Иногда по словам Романа военнослужащих даже пытались обменять на боеприпасы и ПТУР.

Он также отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" якобы похищали и военную технику: два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ и БМП. Он сказал, что в ЧВК это считали трофеем.

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Пригожин не мог пропустить такое обвинение и сразу же отреагировал на него, назвав ролик подполковника полной чушью и попыткой оправдаться за свои ошибки на линии боевого соприкосновения. Все сказанное в ролике — не соответствует действительности, отметил бизнесмен.