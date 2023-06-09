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Пригожин определенно стал популярным в сети. Многие люди даже представляют, что он мог бы занять пост президента. Некоторые СМИ строят целые теории на том, что Пригожин пытается перехватить власть и поэтому набирает репутацию среди народа. На этом фоне крупный канал Чехии Selský Rozum, который правительство Чехии считает "распространяющим российскую пропаганду и дезинформацию" спросил у подписчиков, проголосовали бы они за Пригожина или нет. Как оказалось 52% опрошенных готовы отдать голос за Пригожина, если бы он пошел на выборы в Чехии/Словакии.
После опроса канал решил спросить у Пригожина, не имеет ли он планов на то, чтобы занять политический пост в России, либо в Чехии/Словакии. Они также спросили, какой был бы первый шаг Евгения, если бы он теоретически победил на выборах в Чехии.
Пригожин заявил, что у него нет политических амбиций в России. Он отметил, что в 2018 году в стране прошли законные выборы и был избран законный президент. Но, на родине у Пригожина остаются незавершенные дела, поэтому баллотироваться в Чехии он не собирается. К тому же Пригожин уважает русских и чешских граждан. Он заявил:
Я отношусь с огромным уважением ко всем гражданам Чехии и Словакии, но в особенности к тем, кто беспокоится за суверенитет и национальные ценности ваших стран.
Национальные ценности и суверенитет народов — это главное, что есть и передается в поколениях, отметил Пригожин. Это нужно сохранить и не позволить Западу это разрушить. Но, в Чехии должен быть свой национальный лидер, считает Пригожин. Например, Милош Земан, который говорит со своим народом, со своими гражданами на одном языке.
Пригожин отметил, что Чехия и Россия были братскими народами многие-многие лета, и лишь корысть Запада и усилия НАТО нас на время отдалили. Он готов помочь тем, кто начнет бороться за свободу Чехии.