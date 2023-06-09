Пригожин относится с уважением к гражданам других стран.

реклама

Пригожин определенно стал популярным в сети. Многие люди даже представляют, что он мог бы занять пост президента. Некоторые СМИ строят целые теории на том, что Пригожин пытается перехватить власть и поэтому набирает репутацию среди народа. На этом фоне крупный канал Чехии Selský Rozum, который правительство Чехии считает "распространяющим российскую пропаганду и дезинформацию" спросил у подписчиков, проголосовали бы они за Пригожина или нет. Как оказалось 52% опрошенных готовы отдать голос за Пригожина, если бы он пошел на выборы в Чехии/Словакии.

После опроса канал решил спросить у Пригожина, не имеет ли он планов на то, чтобы занять политический пост в России, либо в Чехии/Словакии. Они также спросили, какой был бы первый шаг Евгения, если бы он теоретически победил на выборах в Чехии.

Пригожин заявил, что у него нет политических амбиций в России. Он отметил, что в 2018 году в стране прошли законные выборы и был избран законный президент. Но, на родине у Пригожина остаются незавершенные дела, поэтому баллотироваться в Чехии он не собирается. К тому же Пригожин уважает русских и чешских граждан. Он заявил:

Я отношусь с огромным уважением ко всем гражданам Чехии и Словакии, но в особенности к тем, кто беспокоится за суверенитет и национальные ценности ваших стран.

Национальные ценности и суверенитет народов — это главное, что есть и передается в поколениях, отметил Пригожин. Это нужно сохранить и не позволить Западу это разрушить. Но, в Чехии должен быть свой национальный лидер, считает Пригожин. Например, Милош Земан, который говорит со своим народом, со своими гражданами на одном языке.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Пригожин отметил, что Чехия и Россия были братскими народами многие-многие лета, и лишь корысть Запада и усилия НАТО нас на время отдалили. Он готов помочь тем, кто начнет бороться за свободу Чехии.