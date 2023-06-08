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Генштаб ВСУ заявляет, что контрнаступление не началось. Все передвижения украинских войск и атака на Запорожском направлении — не контрнаступление. По их словам, на данный момент украинские войска не ведут работы по наступлению на российские позиции, а вся информация о начале наступления является не соответствующей действительности. Генштаб ВСУ опроверг все заявления западной прессы о начале долгожданного наступления.
Напомню, что МО Украины не хочет раскрывать дату и старт контрнаступления. О нем получится узнать только посмотрев на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Сейчас все очень похоже на настоящее контрнаступление, поскольку ВСУ используют новые переданные танки Западом, кидают большое количество войск в наступление на новых направлениях и всячески опровергают начало наступления. Вероятно, таким образом украинские власти хотят скрыть факт начала наступления и получить преимущество в неожиданности, но все СМИ уже знают, что наступление началось.
СМИ пишут, что Украина уже даже существенные потери успела понести, буквально за два дня. Они потеряли значительное количество MRAP и танки.