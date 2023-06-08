Но мы то в курсе, что это разведка боем и серьезные атаки начнутся не ранее следующей недели

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

реклама

Генштаб ВСУ заявляет, что контрнаступление не началось. Все передвижения украинских войск и атака на Запорожском направлении — не контрнаступление. По их словам, на данный момент украинские войска не ведут работы по наступлению на российские позиции, а вся информация о начале наступления является не соответствующей действительности. Генштаб ВСУ опроверг все заявления западной прессы о начале долгожданного наступления.

Напомню, что МО Украины не хочет раскрывать дату и старт контрнаступления. О нем получится узнать только посмотрев на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Сейчас все очень похоже на настоящее контрнаступление, поскольку ВСУ используют новые переданные танки Западом, кидают большое количество войск в наступление на новых направлениях и всячески опровергают начало наступления. Вероятно, таким образом украинские власти хотят скрыть факт начала наступления и получить преимущество в неожиданности, но все СМИ уже знают, что наступление началось.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

СМИ пишут, что Украина уже даже существенные потери успела понести, буквально за два дня. Они потеряли значительное количество MRAP и танки.