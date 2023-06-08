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Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
Пригожин подтвердил, что ВСУ перешли к активным действиям на линии боевого соприкосновения.
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Вчера ВСУ активно атаковали и пытались пробиться на Запорожском направлении на трассе Орехов-Токмак. Владимир Рогов вчера заявил, что ВСУ начали свое наступление на ореховском направлении, используя артиллерию. Прокомментировать эти события попросила редакция РИА DixiNews у Евгения Пригожина.

Так, по словам Пригожина это только первая двухдневная волна наступления. Ну, скажем так, начало масштабного контрнаступления положено. Видимо, Зеленский уже отдал соответствующий приказ командованию.

Пригожин отметил, что активность ВСУ на линии боевого соприкосновения будет только нарастать, а бои становится тяжелее, поскольку контрнаступление будет продолжаться до победного конца, либо до момента, пока потери не приведут к невозможности атаковать.

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Пригожин похвалил ВС РФ за то, что они смогли отбить массовое наступление украинских войск за два дня и не сдали позиции на Запорожском направлении. Пригожин отметил, что несмотря на массу проблем с отсутствием управления, припасами, снабжением и тому подобное они отработали хорошо.

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#россия #украина #пригожин #чвк вагнер #контрнаступление украины
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