В этом деле помогли удары с помощью "Градов"

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Канал WarGonzo пишет, что ВС РФ сумели остановить большую атаку пехоты ВСУ на трассе Орехов-Токмак на Запорожском направлении с помощью ударов "Градами". Сообщается, что после того, как российские войска применили "Грады" по отрядам ВСУ, те начали отходить и отводить свои БМП прекратив активное наступление. Канал сразу написал, что новая атака будет совсем скоро. По его мнению новое наступление с новой техникой, и возможно танками стоит ожидать сегодняшней ночью либо утром завтрашнего дня.

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Сегодня WarGonzo также писал, что ВСУ активно атакуют ВС РФ со всех возможных сторон на трассе Орехов-Токмак. Канал также написал, что на данный момент это только пехота с поддержкой БМП, но ВСУ перебрасывают туда танки, слышны звуки украинской бронетехники. Также канал писал, что ВСУ при наступлении активно использовали тактику массированных ударов "Градами". Ответный удар "Градом" оказался более успешным.