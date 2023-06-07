реклама
Бойцы Украины пытаются прорваться на Запорожском направлении и выйти на трассу Орехов-Токмак. Об этом сегодня сообщил канал WarGonzo, который также отметил, что на данный момент ВСУ не воспользовались тяжелой западной техникой.
При этом ВСУ пытаются прорвать оборону атакуя со всех возможных сторон пехотой вдоль трассы. Попытки пробиться предпринимаются каждый день, но без бронетехники. Вполне возможно, что ВСУ сейчас пытаются разведать ситуацию на этом направлении. Хотят узнать, какое количество войск обороняет эту территорию, есть ли там бронетехника и как можно будет пробить линию обороны с самым минимальным количеством потерь. После этого ВСУ могут пойти в масштабную атаку по всей линии боевого соприкосновения используя все переданные ресурсы Западом. О таком развитии событий предупреждает Пригожин, говоря о необходимости призвать около 200 тысяч человек для обороны от контрнаступления ВСУ.
WarGonzo отметил, что близко к трассе слышны звуки бронетехники ВСУ. Вероятно, это подготовка к наступлению с ее использованием. Также ВСУ используют тактику массивного обстрела "Градами".