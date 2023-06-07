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Евгений Пригожин дал интервью Виктории Толкачевой и затронул тему диверсантов в Белгородской области, а также вспомнил о частых обстрелах со стороны ВСУ по населенным пунктам Шебекино и Новой Таволжанке. Так, Пригожин уже один раз говорил о возможности ЧВК "Вагнер" пойти на защиту области, чтобы отбить атаку диверсантов и устранить угрозу раз и навсегда. После этого заявления Пригожину начали присылать письма жители непосредственно Белгородской области и просят защитить их от украинских обстрелов.
Так, Евгений Пригожин действительно готов пойти на защиту области не спрашивая Минобороны через две недели, если атаки диверсантов и частые обстрелы региона не прекратятся. А как известно если Пригожин что-то говорит, то он это выполняет.
Пригожин дал около двух недель Минобороны для того, чтобы они сумели освободить свою землю. Если этого не произойдет, а ситуация вместе с тем станет только хуже, то ЧВК "Вагнер" пойдут в Белгород защищать свою родину.