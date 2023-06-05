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Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий призвал Минобороны изменить свое отношение к солдатам несущим срочную службу и ведущим активные бои с диверсантами в Белгородской области признав, что они участники активных боевых действий. Это означает, что все солдаты, которые попали под удар диверсантов в области могут рассчитывать на положенные военнослужащим льготы и выплаты. Всё это происходит из-за тяжелых боев в области.
На данный момент солдаты несущие срочную службу не получают льгот и выплат, хотя сдержали диверсантов в области ведя бои как регулярная армия. По словам Слуцкого, его партия начала прорабатывать правовой механизм, который позволит совместно с МО РФ изменить отношение к срочникам и убрать недоработки.
Напомню, что диверсанты из РДК постоянно пытаются прорвать границу Белгородской области. Вчера активные бои велись в Новой Таволжанке. При этом из ствольной артиллерии постоянно обстреливают Шебекино. Жители этого города вынуждены прятаться от обстрелов, либо уезжать из города. Губернатор сообщает, что со стороны Украины выпускают сотни ракет по области, а также прилетают дроны.