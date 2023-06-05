Ситуация в области накалилась.

реклама

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий призвал Минобороны изменить свое отношение к солдатам несущим срочную службу и ведущим активные бои с диверсантами в Белгородской области признав, что они участники активных боевых действий. Это означает, что все солдаты, которые попали под удар диверсантов в области могут рассчитывать на положенные военнослужащим льготы и выплаты. Всё это происходит из-за тяжелых боев в области.

На данный момент солдаты несущие срочную службу не получают льгот и выплат, хотя сдержали диверсантов в области ведя бои как регулярная армия. По словам Слуцкого, его партия начала прорабатывать правовой механизм, который позволит совместно с МО РФ изменить отношение к срочникам и убрать недоработки.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Напомню, что диверсанты из РДК постоянно пытаются прорвать границу Белгородской области. Вчера активные бои велись в Новой Таволжанке. При этом из ствольной артиллерии постоянно обстреливают Шебекино. Жители этого города вынуждены прятаться от обстрелов, либо уезжать из города. Губернатор сообщает, что со стороны Украины выпускают сотни ракет по области, а также прилетают дроны.