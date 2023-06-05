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В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы не только из РДК, но и прямиком из Польши из "Польского добровольческого корпуса" (ПДК). Это сегодня подтвердили бойцы ПДК выложив видео, где они едут на военной технике по полям, а также представители РДК в обращении.
Так, по словам РДК бойцы ПДК участвовали в боях, но только с территории Украины. По словам РДК, бойцы из ПДК уже не первый месяц ведут бои совместно с ними на различных направлениях. Они утверждают, что провели несколько операций совместно, включая участие в боях за Бахмут и на Запорожском направлении. РДК сообщают, что бойцы из ПДК замотивированы и проявляют высокий уровень профессионализма. Непосредственно на территорию Белгородской области они не заходили, но могли конвоировать пленных, производить медицинскую помощь раненным и обеспечивать военную логистику.
РДК сообщили, что передают некоторые трофеи после боев лично ПДК, а также делятся всей доступной информацией с корпусом. Это, вполне можно считать участием в атаках на приграничные регионы. Фактически они оказывают прямую помощь в проведении вылазок.
Польский добровольческий корпус был сформирован в начале 2023 года. В него вошли ветераны армейских подразделений спецназначения, которые выразили желание вести боевые действия на Украине. Цель ПДК — только диверсионно-разведывательные задачи, то есть вылазки ДРГ.