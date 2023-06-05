В последнее время о "чудесном" контрнаступлении говорят все больше.





реклама

МО Украины вновь опубликовало ролик, который намекает на масштабное контрнаступление. О нем в последнее время украинские власти говорят все чаще, утверждая, что оно поменяет ход СВО. В конце Анна Маляр, заместитель МО Украины отметила, что планы любят тишину. Объявления о начале наступления не будет. То есть операция будет проводиться незаметно для общественности, а вот пиар, конечно, никто отменять не будет.

В ролике показали бойцов Украины и военную технику НАТО на различных направлениях. В ролике все показывают один единственный жест, призывая быть тихими и сохранять тишину. Недавно похожее видео только без жестов о тишине опубликовал и командующий ВСУ Залужный, анонсировав контрнаступление со словами "Пришло время возвращать свое". В нем также призывали людей присоединится к наступлению.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В последнее время о контрнаступлении говорят все кому не лень в украинских СМИ. Некоторые отмечают, что военной техники не хватит. Другие отмечают, что ее достаточно. А третьи заявляют, что Украине не получится добиться успеха без авиации и достаточного количества ПВО. Зеленский отмечает, что ресурсов недостаточно, но ждать более нельзя. Короче, пиар продолжается.