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МО Украины вновь опубликовало ролик, который намекает на масштабное контрнаступление. О нем в последнее время украинские власти говорят все чаще, утверждая, что оно поменяет ход СВО. В конце Анна Маляр, заместитель МО Украины отметила, что планы любят тишину. Объявления о начале наступления не будет. То есть операция будет проводиться незаметно для общественности, а вот пиар, конечно, никто отменять не будет.
В ролике показали бойцов Украины и военную технику НАТО на различных направлениях. В ролике все показывают один единственный жест, призывая быть тихими и сохранять тишину. Недавно похожее видео только без жестов о тишине опубликовал и командующий ВСУ Залужный, анонсировав контрнаступление со словами "Пришло время возвращать свое". В нем также призывали людей присоединится к наступлению.
В последнее время о контрнаступлении говорят все кому не лень в украинских СМИ. Некоторые отмечают, что военной техники не хватит. Другие отмечают, что ее достаточно. А третьи заявляют, что Украине не получится добиться успеха без авиации и достаточного количества ПВО. Зеленский отмечает, что ресурсов недостаточно, но ждать более нельзя. Короче, пиар продолжается.