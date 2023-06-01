Движение войск ВСУ приостановилось. Теперь Сырский меняет план.

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Движение войск ВСУ на флангах приостановилось, что признал командующий Сырский, и что подтвердили в МО Украины. Хотя, они отмечают, что войска выполняют другие важные задачи, но Сырский уже планирует представить Зеленскому новый план контрнаступления на Бахмутском направлении, чтобы продолжить окружение города.

То есть Сырский хочет продолжить операцию даже после вывода войск ЧВК "Вагнер" из города. Новый план предполагает прорыв линии обороны ВС РФ на флангах Бахмута, что позволит вернуть город под контроль. Окончательное решение будет принимать Зеленский. Весьма, вероятно, принятое решение станет известно в ближайшие дни.

Первый план Сырского не сработал, поскольку продвижение остановилось. Бахмут был потерян 20 мая, что поставило под вопрос эффективность первого плана. Новый план должен стать реваншем, который покажет, что ВСУ могут забрать город под свой контроль. При этом Сырский должен убедить Зеленского и его офис в том, что план окажется успешным, а потери незначительными. Тратить огромные ресурсы на возврат Бахмута никто не собирается.

Имеется информация, что Сырский планирует задействовать всю мощь западных поставок на Бахмутском направлении, включая недавно поставленные танки и дальнобойные ракеты. Тяжелые танки оснащенные дополнительными ковшами будут прорывать линию обороны, что позволит бойцам быстро провести штурм позиций на флангах. Без этих танков там делать нечего, поскольку линия обороны весьма значительная. По информации СМИ, против этого плана выступает главнокомандующий Залужный, поскольку он не хочет тратить драгоценные танки на это направление.

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Но, западные аналитики сходятся во мнении, что контрнаступление в этом районе начнется и будет довольно тяжелым. Эта операция вполне может начать масштабное контрнаступление Украины на юге с использованием всей доступной тяжелой техники.